Fatih Terim Yunanistan'da şampiyon oldu mu? Panathinaikos puan durumu son durum ne, kaç maçı kaldı?

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Mağlubiyete sinirlenen Terim, cep telefonunu yere fırlattı. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrası taraftarlar tarafından da yuhalandı. Fatih Terim Yunanistan'da şampiyon oldu mu? Panathinaikos puan durumu son durum ne, kaç maçı kaldı?

FATİH TERİM YUNANİSTAN'DA ŞAMPİYON OLDU MU?

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos şampiyonluk turunun 8. maçında Aris ile Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI

Karşılaşmayı 1-0 kaybederek üst üste 2. kez mağlup olan Panathinaikos, 71 puanda kalarak bitime 2 hafta kala lider AEK'nın 4 puan gerisine düştü. Terim'in takımı, bu sonuçla şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

TERİM, CEP TELEFONUNU FIRLATTI

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, mağlup oldukları maçta sinirden çılgına döndü. Sinir krizi geçiren Terim, cep telefonunu yere fırlattı.