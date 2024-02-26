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Yunan gazetecinin o sorusu Fatih Terim'i küplere bindirdi: Soru mu bu?

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Yunanistan Süper Lig'i 24.hafta maçında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos evinde, lig sonuncusu Kifisias ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim, Yunan gazetecinin bitmek bilmeyen sorusuna sitem etti.

Bu sezon başında Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, takımının lig sonuncusu Kifisias ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası yaptığı basın toplantısında, bir gazetecinin uzun tuttuğu soru sonrası sinirlendi.

"SORU MU BU?"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Terim, sahada bırakılan 2 puan için üzgün olduklarını söyleyen Terim, play-off maçlarında durumu düzelteceklerini söyledi.

Takımı Panathinaikos lig sonuncusuyla yenişemeyen Fatih Terim çileden çıktı: Soru mu bu?

Terim, bir gazeteci sorduğu soruya çok fazla yorum katınca sitem etti. "Çok fazla tecrübeniz var, futbolu bizden daha iyi biliyorsunuz. Fotis ve Bakasetas çok iyi iki oyuncu. İkisi oynadıkları alanlarda birbirlerini mi engelliyorlar?"sorusunu dinledikten sonra "Soru mu bu, soru değil mi bu? Estağfirullah, no problem..." dedi.

Takımı Panathinaikos lig sonuncusuyla yenişemeyen Fatih Terim çileden çıktı: Soru mu bu?

Ardından basın mensubunun sorusuna yanıt veren Terim "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli oyuncular. Fotis her maç üzerine koyarak geliyor. Uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Panathinaikos Fatih Terim Spor Haberler

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