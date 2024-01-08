Yüzü şekilden şekle giren Fatih Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
Yunanistan takımı Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, dün akşam oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor anlar yaşadı. Tecrübeli teknik adam bir türlü "Panathinaikos" diyemedi. Yüzü şekilden şekle giren Terim'in o anları çok konuşuldu.
Yunanistan Lig'i takımlarından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni takımıyla 2'de 2 yaparak ligde liderliğe yükseldi.
BASIN TOPLANTISINDA ZOR ANLAR YAŞADI
Panathinaikos, dün alşam Panetolikos'u 2-1 yendi. Yeşil beyazlılar, PAOK'un Aris'e kaybetmesiyle ligde liderliğe yükseldi.Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim zor anla yaşadı.
"PANATHINAIKOS" DİYEMEDİ
Deneyimli çalıştırıcı konuşması sırasında "Panathinaikos" demeye çalıştı. Fakat bunu başaramayan Terim'in suratı şekilden şekle girdi. O anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.