Bütün dünyanın gözü bu maçta! Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını bugün PAS Giannina karşısında verecek. Panathinaikos lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunurken, rakibi PAS Giannina ise son sırada yer alıyor. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.
Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını bugün PAS Giannina karşısında verecek.
TERİM İLK SINAVINA ÇIKIYOR
Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını bugün PAS Giannina karşısında verecek. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.