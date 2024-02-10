Seçil Erzan davasında futbolcular duruşmaya zorla getirilecek

Banka müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında pek çok ünlü futbolcunun bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor. Mahkeme süreci devam ederken 8 Mart'ta görülecek duruşmaya , Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın gelmesine, karara uymadıkları halde zorla getirilmesine hükmedildi.

MAHKEME HEYETİ ARA KARARINI AÇIKLADI

15 Ocak'ta görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan'ın Denizbank'ta bulunan hesap hareketlerinin istenilmesine, sanıklara ait adli emanette bulunan telefon ve sim kartların bilirkişiye verilerek rapor aldırılmasına, ayrıca bilirkişi raporuna konuyla ilgili varsa banka çalışanları ve yöneticileriyle yazışmalarına ilişkin ek rapor alınmasına karar verdi.

4 FUTBOLCUYA ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için son kez süre verilmesine, aksi takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılacağına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Hüseyin Eligül'ün tüm bankalardaki hesap hareketlerinin Bankalar Birliği'nden sorulmasına, ayrıca Ali Yörük ile Semih Kaya arasındaki hesap hareketlerinin de bankadan istenilmesine hükmetti.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Sanık Erzan ile aynı dönemde bankada çalışan Fatin Seven adlı kişinin 'tanık' sıfatıyla zorla getirilmesine karar veren mahkeme, aralarında Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın da bulunduğu bazı tanıkların da zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mart tarihine erteledi.