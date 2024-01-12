Seçil Erzan hangi bankada? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor. Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın milyonlarca doları ne yaptığı araştırılıyor. Peki, Seçil Erzan hangi bankada? Seçil Erzan nerenin, hangi bankanın müdürüydü?

SEÇİL ERZAN HANGİ BANKADA?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu'da dünyaya geldi. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamladı. Seçiş Erzan, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de tamamlamıştır. Çorlu'da bir bankada 10 yıl şube müdürü olarak çalışmasının ardından İstanbul'da şube müdürlüğüne atandı.

"Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim Fonu' adı altında gerçekleştirdiği vurgunda en önemli suç ortağı, Ali Yörük. İddianameye göre. İnci ve Bülent Çeviker'in 1.920.000 dolarını ve Emre Çolak'ın 3.212.500 dolarını bizzat Ali Yörük teslim aldı. Yörük'ün kardeşi Atilla, bu sırada aracı kullandı. Erzan, ifadesinde, Yörük'ün teslim aldığı paranın bir miktarına el koyarak, tefecilere verdiğini ya da tefecilerden para getirdiğini ileri sürüyor.