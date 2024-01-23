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Fatih Terim transfere doymuyor! Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsüne de imzayı attıracak

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Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a önerildi. Panathinaikos, son olarak Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmıştı.

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu'nun, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü.

TERİM'E ÖNERİLDİ

Yunan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki başarılı futbolcunun deneyimli antrenör Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü.

SÜPER LİG'DEN 2 TRANSFER YAPTI

Yunan takımı Panathinaikos'un başına geçen Terim, daha önce Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un eski yıldızı Vitor Hugo'yu kadrosuna dahil etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Anastasios Bakasetas Cedric Bakambu Panathinakos Fatih Terim Galatasaray Futbol Spor Haberler

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