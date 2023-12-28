Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varan deneyimli teknik adam Fatih Terim, takımına ilk transferi Süper Lig'den yapıyor.

İLK TRANSFER BAKASETAS

Yunan haber portalı Sportime'ın haberine göre, yeşil-beyazlı kulüp, Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yunan takımı 30 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro vermeye hazır.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bordo-mavililerden gelen sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği bilinen Bakasetas'ın, Trabzonspor'dan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.