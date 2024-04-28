Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos şampiyonluk turunun 8. maçında Aris ile Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI

Karşılaşmayı 1-0 kaybederek üst üste 2. kez mağlup olan Panathinaikos, 71 puanda kalarak bitime 2 hafta kala lider AEK'nın 4 puan gerisine düştü. Terim'in takımı, bu sonuçla şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

TERİM, CEP TELEFONUNU FIRLATTI

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, mağlup oldukları maçta sinirden çılgına döndü. Sinir krizi geçiren Terim, cep telefonunu yere fırlattı.

TARAFTARLAR TARAFINDAN YUHALANDI

Panathinaikos'un Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasının ardından Atina kulübünün taraftarları Fatih Terim'e tepki gösterdi.