Üye Girişi
Haberler

Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün temaslarını sürdürdüğü yıldız isme Fatih Terim'den transfer mesajı geldi. Muslera'nın yeni adresinin Panathinaikos olacağı iddia ediliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı kulübün temaslarını sürdürdüğü yıldız isme Fatih Terim'den transfer mesajı geldi.

TERİM'İN TAKIMINA TRANSFER OLABİLİR

Fanatik'te yer alanhabere göre, Muslera sezon sonunda sözleşmesini tamamlamasının ardından Galatasaray'dan ayrılmaya hazılanıyor. Haberde, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fernando Muslera'yı takımda görmek istediği ve Muslera'nın da "baba" olarak gördüğü Fatih Terim'i reddedemeyeceğine yer verildi.

GALATASARAY KARNESİ

Muslera, Galatasaray forması giydiği 13 sezonda 498 maça çıktı. Uruguaylı kaleci, bu mücadelelerde rakiplerin 530 golüne engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, 178 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'da adını efsaneler arasına yazdıran Muslera, sarı kırmızılı kulüple 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Fernando Muslera, 11 Ağustos 2011 tarihinde İtalyan ekibi Lazio'dan 6.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Terim Galatasaray Muslera Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Abdurrahman Bilen kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı Abdurrahman Bilen kimdir? Mehmet Faik Çeçen kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı Mehmet Faik Çeçen kimdir? Ahmet Yüksel kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı Ahmet Yüksel kimdir? Salih Korkmaz kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı Salih Korkmaz kimdir? Saadet Partisi Vezirköprü adayı İbrahim Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Vezirköprü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Terme adayı Ahmet Köneçoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Terme belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekkeköy adayı Kübra Köse kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Tekkeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Salıpazarı adayı Ahmet Gür kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Salıpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ladik adayı Fatih Önder kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Ladik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kavak adayı Enver Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Kavak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İlkadım adayı Mohammed Okutan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun İlkadım belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Havza adayı Ali Osman Tekkeşinoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Havza belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşamba adayı Zekai Sapancı kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Çarşamba belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Canik adayı Ahmet Keser kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Canik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bafra adayı Şükrü Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Bafra belediye başkan adayı kim oldu?
500

Yorumlar (1)

Yaşar Zorlu:

imPARAtor bütün tokatlananları bir yere toplayacak heralde.

9
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title