Mücadele nefes kesti! Terim'in Panathinaikos'u liderliği kaptırdı

Başarılı antrenör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda AEK ile karşılaştı. OPAP Arena'da oynanan maç 2-2 bitti.

PANATHINAIKOS SON ANDA YIKILDI

Konuk takımın golleri 31. dakikada Tin Jedvaj, 66. dakikada ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Willian Arao attı. AEK'nın golleri 24 ve 90+6. dakikalarda Levi Garcia'dan geldi. Yunan ekibinin başında toplamda 4 maça çıkan Fatih Terim 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

TERİM LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e çıkardı ve liderliği averajla PAOK'a kaptırdı. AEK ise 39 puana çıkarak zirve yarışını sürdürdü. Ligin bir sonraki haftasında AEK, Atromitos ile oynayacak. Pana ise Asteras'ı ağırlayacak.