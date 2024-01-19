Fatih Terim'den dev maç sonrası Panathinaikos Başkanı Alafouzos'a: Bu sana ilk hediyem olsun

Panathinaikos dönemine dolu dizgin başlayan teknik direktör Fatih Terim, ezeli rakip Olimpiakos'u elediği Yunanistan Kupası mücadelesinin ardından başkan Giannis Alafouzos ile konuştu.

"BU SANA İLK HEDİYEM OLSUN"

Yunan basınında yer alan haberde Olimpiakos zaferi sonrası kendisini arayarak tebrik eden başkan Giannis Alafouzos'a Fatih Terim, "Başkan bu sana ilk hediyem olsun" ifadesini kullandı.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fatih Terim'in alışılmışın dışında taktik anlayışına sahip bir teknik direktör olduğunu belirten Yunan medyası, deneyimli hocadan övgüyle bahsetti. Terim, Panathinaikos ile ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.