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Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'den Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın'ın dün akşam 3-0 mağlup oldukları AEK maçında yaptığı inanılmaz hata pahalıya patladı. Akaydın'ın gole sebebiyet veren hatası kısa sürede viral oldu.

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.

SAMET'TEN İNANILMAZ HATA

Mücadeleye damga vuran an ise sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Samet Akaydın'ın yaptığı hata oldu. Takım arkaşından pası alan Samet, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca Yunan ekibi kalesinde 2. golü gördü.

İşte kare kare o anlar;

Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı

Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı

Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı

Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Samet Akaydın Panathinaikos Panathinakos Fatih Terim Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Burak Karadağ:

Süper lig topçusu değil 1.2. Lig oynar

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AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

imparatore bu işten çok iyi anlıyor ya FB'den kurtardı onu.

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Fondaşsavar:

HEp biz mi avrupanın çöplerini alacaz çuvalla eoru verecez. Biraz da biz gönderelim biraz da bize para gelsin

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Cengiz Genç:

Biz Türklerin içine işlemiş nereye gidersek gidelim hakemi sorumlu tutuyoruz

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