Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
Süper Lig devi Fenerbahçe'den Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın'ın dün akşam 3-0 mağlup oldukları AEK maçında yaptığı inanılmaz hata pahalıya patladı. Akaydın'ın gole sebebiyet veren hatası kısa sürede viral oldu.
Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.
SAMET'TEN İNANILMAZ HATA
Mücadeleye damga vuran an ise sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Samet Akaydın'ın yaptığı hata oldu. Takım arkaşından pası alan Samet, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca Yunan ekibi kalesinde 2. golü gördü.
İşte kare kare o anlar;