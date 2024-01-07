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Fatih Terim bildiğiniz gibi! Yunanistan'da 2'de 2 yaptı

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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 17. haftasında Panetolikos'u 2-1 mağlup etti. Fatih Terim ile birlikte 2'de 2 yapan Panathinaikos, puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fatih Terim yönetimindeki Yunanistan takımı Panathinaikos, 4 maçtır yenilmeyen Panetolikos'u 2-1 mağlup etti.

TERİM'İN TAKIMI RAHAT KAZANDI

Ev sahibi Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek golünü ise 90+2. dakikada eski Konyasporlu Levan Shengelia attı.

Fatih Terim bildiğiniz gibi! Yunanistan'da 2'de 2 yaptı

TERİM 2'DE 2 YAPTI

Fatih Terim ile birlikte 2'de 2 yapan Panathinaikos, puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos'un ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 14 puanda kaldı. Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. Panetolikos ise Aris'i ağırlayacak.

Fatih Terim bildiğiniz gibi! Yunanistan'da 2'de 2 yaptı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Fatih Terim Spor Haberler

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