İlk kupasını kazanmaya çok yakın! Fatih Terim'in finaldeki rakibi belli oldu

Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris ile Panaitolikos kozlarını paylaştı. Harilaou Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

ARİS FİNALE ÇIKTI

Aris, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Panaitolikos ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi ve Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos'un rakibi oldu.

FATİH TERİM'İN RAKİBİ OLDU



Turu geçen Aris, adını Yunanistan Kupası'nda finale yazdırmayı başardı. Aris'in kupa finalindeki rakibi Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos olacak. Panathinaikos finali kazanırsa Fatih Terim Yunan ekibinde ilk kupasını kazanmış olacak.