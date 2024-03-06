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İlk kupasını kazanmaya çok yakın! Fatih Terim'in finaldeki rakibi belli oldu

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Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris ve Panaitolikos 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Aris, finale yükselerek Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos'un rakibi oldu. Panathinaikos finali kazanırsa Fatih Terim Yunan ekibinde ilk kupasını kazanmış olacak.

Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris ile Panaitolikos kozlarını paylaştı. Harilaou Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

ARİS FİNALE ÇIKTI

Aris, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Panaitolikos ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi ve Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos'un rakibi oldu.

FATİH TERİM'İN RAKİBİ OLDU

Turu geçen Aris, adını Yunanistan Kupası'nda finale yazdırmayı başardı. Aris'in kupa finalindeki rakibi Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos olacak. Panathinaikos finali kazanırsa Fatih Terim Yunan ekibinde ilk kupasını kazanmış olacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinakos Fatih Terim Futbol Spor Haberler

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