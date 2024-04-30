Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor

Yunanistan takımı Panathinaikos'un, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILACAK



Yunanistan basınında yer alan haberlerde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un Fatih Terim'le ilgili kararını değiştirdiği ve deneyimli teknik adamla yolların ayrılacağı bildirildi. Sport24'ün haberine göre, Fatih Terim ile Panathinaikos'un ilişiği kesiliyor.

BAŞKAN TAVRINI DEĞİŞTİRDİ

Haberde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un AEK yenilgisinden sonra dahi Fatih Terim'le yola devam etme düşüncesinde olduğu belirtildi. Hatta ikilinin gelecek sezonun planlaması için bir araya geldiği aktarıldı. Öte yandan Aris yenilgisi ve sonrasında yaşananlar başkanın fikrini değiştirmesine sebep oldu.

Haberde Fatih Terim'in soyunma odasındaki herkesin güvenini kaybettiği vurgulandı. Kulüpte bazı isimlerin 15 Mayıs'taki PAOK maçı öncesi Fatih Terim'in gönderilmesini talep ettiği ancak bunun pek mümkün görünmediği aktarıldı.