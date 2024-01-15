Fatih Terim Fonu Davası Devam Ediyor

Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan, eski sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile mahkemede ilk kez karşılaştı. Tanık olarak ifade veren Candaş Gürol, "Fatih hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama fon gibi bir sistemden bahsetmedi. 'Sadece hasar tespiti yapalım' dedi. Seçil'in böyle bir işin içinde olması hayal gücümü de ötesindeydi" dedi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü SeçilErzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya bazı müştekiler ile taraf avukatları da katıldı.

"Seçil ile her şey çok iyiyken bir anda 180 derece dönmesine şaşırdım"

Seçil Erzan ile Semih Kaya'nın konuşmalarının ardından mahkemeye tanık sıfatıyla avukat Candaş Gürol geldi. Duruşmada ifade veren Gürol, Seçil Erzan ile 2022 Temmuz ayında tanıştığını ve kendisiyle duygusal ilişkilerinin başladığını söyleyerek, "Benim tanıdığım dönemde Seçil bankada çalışıyordu, sevilen, başarılı ve çalışkan bir kadındı. Herhangi bir illegal davranışını görmedim. İyi bir müdür olarak kabul edilen biriydi, herhangi bir sorunumuz yoktu. Aralık ayının sonları, Ocak ayının bu zamanları Seçil ile ilgili her şey 180 derece bozulmaya başladı. Hayat dolu insan gitti, gizli telefon konuşmaları olmaya başladı. Birkaç defa denk geldim, Candaş geldiği anda telefon kapanmaya başlar oldu. Beni aldattığını bile düşündüm. Açıkçası ben Seçil ile her şey çok iyiyken bir anda 180 derece dönmesine şaşırdım" dedi.

"İbrahim Çağlar ile olan paranın geliş gidiş hikayesi bu"

İsmail İbrahim Çağlar'ın hem müvekkili hem de sevdiği bir dostu olduğunu belirten Gürol, "Seçil ile ayrıldığım dönemde beni aradı ve görüştük. Para yatıracağını ve kar elde edeceğini söyledi. Ben, 'Avukatım ama yatırımcılıktan hiç anlamam' dedim. Bana 'parayı senin üzerinden getirsem olur mu' dedi. Bu durum bende bir korku oluşturdu. Seçil'i aradım 'İbrahim beye böyle bir şey mi dedin' dedim. Fon alışveriş sözleşmesi yaptık, anlaştık dedi. Para hesabıma geldi, benim üzerimden gelecekti ve benim işim bitecekti. Parayı alacağı günden bir gün önce İbrahim abinin bir yakını vefat etti, cenazeye gitti. Bana 'parayı sen git al, ofise bırak, alacaklar' dedi. Nakit para taşıyacaktım, tedirgin oldum. İbrahim Çağlar ile olan paranın geliş gidiş hikayesi bu" şeklinde konuştu.

"Fatih hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama fon gibi bir sistemden bahsetmedi. Sadece hasar tespiti yapalım dedi"

Fatih Terim ve ailesinin bir, birbuçuk sene kadar öncesinde avukatlığını yaptığını söyleyen Gürol, "Seçil Erzan'ın illegal bir şeyler yaptığını kesinlikle bilmiyordum. Bir fon konuşuluyordu ama bankacılık faaliyeti olduğunu düşünüyordum. Olaylar olduğunda hocayla konuştum. Fatih hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama fon gibi bir sistemden bahsetmedi. Sadece hasar tespiti yapalım dedi. Duygusal olduğum bir dönemdi, hocaya kırgın olsam da kendisiyle ve ailesiyle iyi bir şekilde bitirdim ilişkimi" dedi.

"Fatih hoca 'bir kızımız var, iyidir, yemeğe çıkart' dedi"

Seçil Erzan ile tanışmasına Fatih Terim'in vesile olup olmadığı sorulan Gürol, "Tabi ki kolumdan tutup da tanıştırma olmadı ama Fatih hoca vesile oldu. Bir kızımız var, iyidir, yemeğe çıkart' dedi" ifadelerini kullandı.

"Seçil'in böyle bir işin içinde olması hayal gücümünde ötesindeydi"

Gürol ifadesinin devamında, "Fon ibaresini duyuyordum, 'bankanın müşterilerine banka içinde yüksek getirili bir yatırım aracı var' demişti. Ben kimler var kimler yok sormadım ama fon, banka ibaresi ve yöneticilerinin ibaresini duydum. Seçil'in böyle bir işin içinde olması hayal gücümün de ötesindeydi. Bu durumu 1 kere sorarsınız, 10 kere sorarsınız, 100 kere sorarsınız. Ben bininciyi soramadım. Bir sürü insan vardır, kamera vardır, demek ki illegal bir şey yok ortada dedim" diye konuştu. Ayrıca Gürol ifade verdiği sırada sorulan soru üzerine "Buse hanım ve eşi elden verdik deyince ben Fatih hocanın da bildiğini düşünmüştüm" dedi.

Duruşmaya devam ediliyor. - İSTANBUL