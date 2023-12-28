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Herkes aynı noktaya dikkat çekti! Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk antrenmanına çıktı

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Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Terim, futbolcularla 10 dakikalık bir konuşma yaptı. O anlarda futbolcuların deneyimli çalıştırıcıyı pür dikkat dinledikleri görüldü.

Sürpriz bir şekilde Yunanistan takımı Panathinaikos'a imza atan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

FUTBOLCULARLA TANIŞTI

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptı.

Herkes aynı noktaya dikkat çekti! Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk antrenmanına çıktı

TAKIM DİKKAT KESİLDİ

O anlarda futbolcuların deneyimli çalıştırıcıyı pür dikkat dinledikleri görüldü. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda maçla sona erdi.

Herkes aynı noktaya dikkat çekti! Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk antrenmanına çıktı

Herkes aynı noktaya dikkat çekti! Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinakos Fatih Terim Spor Haberler

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