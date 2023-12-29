Fatih Terim'e büyük şok! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü

THY Euroleague'deki Panathinaikos - Kızılyıldız maçı öncesi OAKA'ya giden Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda kulüp başkanına karşı protestolar yükseldi. Terim'in OAKA'da tribünleri selamladığı anlarda taraftarlar, Giannis Alafouzos'u protesto etti.

MAÇIN SONUNDA DA TEPKİLER DİNMEDİ

Maçın son anlarında ise Panathinaikos Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapıldı. Ivan Jovanovic tezahüratlarının yoğun alkış aldığı dikkatlerden kaçmadı.

PROTESTOLAR SONRASI YÜZÜ ASILDI

Panathinaikos taraftarlarının Ivan Jovanovic'e desteği ve kendisini ıslıklamasının ardından Fatih Terim, maçın bitimine kadar salondan ayrılmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Kızılyıldız'ı farklı mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'ı mücadele sonrası tebrik etti. Ergin Ataman ve Fatih Terim'in sarıldıktan sonra kısa bir süre sohbet etti. Deneyimli çalıştırıcının salondan yarılırken yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı.