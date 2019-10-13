12 Ekim 2019 Haberleri
12 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
13.10.2019 00:22
- Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı
- Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız
- Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu
- UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı
- Sınırdaki fotoğrafları gündem olan Buket Aydın'dan eleştirilere 'Ferrarili' yanıt
- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki çeken sözler: Saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değil
- İBB'nin kadın şoför ilanına erkeklerden büyük ilgi: 10 kadın şoför ilanına 540 erkek başvurdu
- Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
- Operasyon bölgesinde verdiği pozlarla eleştirilen Buket Aydın'a meslektaşı Ece Üner'den destek geldi
- Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız
- Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da
- Yüz nakli operasyonu ile tanınan Recep Sert, silahlı saldırıdan tutuklandı
- 11 kişinin öldüğü saldırıların yapıldığı Kamışlı'ya inen uçak böyle görüntülendi
- Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Arap Birliği'nin bildirisine sert tepki
- TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun
- St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi
- İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar
- Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı
- Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı
- Uyuşturucuya özendirme suçundan ceza alan Pucca, harekat ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı
- Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz
- Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi
- Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na bir küstah yorum daha!
- Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı
- Sınırdan yayın yapan Ece Üner'in 3 kere üstüne basa basa 'Şanlı Ordumuz' vurgusuna övgü yağdı
- Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi
- Galatasaray hazırlık maçında İstanbul'u 3-2 mağlup etti
- Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!
- Kontrol altına alınan Resulayn şehir merkezinin girişindeki terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi
- Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu
- Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
- Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı
- Şehit kızının babasının tabutu başında söylediği sözler herkesi ağlattı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba
- Japonya'da korkutan görüntü! Gökyüzü mosmor oldu ardından yüzyılın tayfunu yaşandı
- Sunucu Buket Aydın eleştirilere halkın içinde çektirdiği yeni fotoğraflarla yanıt verdi
- Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı
- Eğitim için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, dili dışarda verdiği pozla eleştiri yağmuruna tutuldu
- İran: Tanker saldırısı yanıtsız kalmayacak