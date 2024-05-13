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Sivas'ta 100. Yıl Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası Devam Ediyor

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Sivas'ta düzenlenen 100. yıl Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 24 kız, 24 erkek takımdan 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor. Şampiyonada dereceye girecek sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.

Sivas'ta düzenlenen 100. yıl Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Heyecan dolu şampiyona yarın sona erecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "100. yıl Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası" Sivas'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Yaklaşık 24 kız, 24 erkek takımdan 250 sporcunun katılımıyla Sivas Taha Akgül Salonu'nda gerçekleştirilen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor.

Takım ve ferdi kategorisinde gerçekleştirilen şampiyonada dereceye girecek sporculara madalya, dereceye girecek kulüplere ise kupa verilecek.

Heyecan dolu şampiyonayı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şube müdürleri takip ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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