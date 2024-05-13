Soma'da hayatını kaybeden madenciler dualarla anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı müesseselerde çalışan maden işçileri, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada hayatını kaybeden meslektaşlarını dualarla andı.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, sendikanın düzenlediği program kapsamında TTK'ye bağlı müesseselerde çalışanlar, faciada yaşamını yitiren işçiler için Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra ve Merkez servislerindeki programlarda işçiler, vefatlarının 10. yılında anıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 301 madenciyi unutmadıklarını belirterek, "Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madencilik camiamıza tekrar başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.