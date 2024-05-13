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A Milli Hentbol Takımı EHF Kadınlar EURO 2024 için bilet satışları başladı

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A Milli Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı ve 24 ülke takımının mücadele edeceği EHF Kadınlar EURO 2024 için taraftar bilet satışları başladı. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynanacak A Grubu maçları için bilet satışı, https://tinyurl.com/EHF2024W-FANSECTION-TUR sitesi üzerinden yapılıyor. Satılan biletler, ön eleme etabında Türkiye'nin oynayacağı 3 maçı kapsıyor. Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Macaristan ile Türkiye oynayacak. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da 28 Kasım'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Şampiyonada dörder takımlı altı gruptan oluşan ön tur maçları, Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck'ta (Avusturya) oynanacak ve her şehir iki gruba ev sahipliği yapacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 12 takım, ana tura yükselecek. Ön tur ve ana turdaki tüm maçlar TSİ 17.30, 20.00 veya 22.30'da başlayacak. Debrecen ve Viyana'da oynanacak ana turda 12 takım altışarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü mücadele edecek. Viyana'da 10 bin seyircili Wiener Stadthalle'de yapılacak final haftasında; grup birinci ve ikincileri yarı finalde eşleşirken, grup üçüncüleri beşincilik maçında karşılaşacak. Şampiyona 15 Aralık'ta oynanacak üçüncülük ve final maçı ile sona erecek. - İSTANBUL

A Milli Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı ve 24 ülke takımının mücadele edeceği EHF Kadınlar EURO 2024 için taraftar bilet satışları başladı.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynanacak A Grubu maçları için bilet satışı, https://tinyurl.com/EHF2024W-FANSECTION-TUR sitesi üzerinden yapılıyor. Satılan biletler, ön eleme etabında Türkiye'nin oynayacağı 3 maçı kapsıyor.

Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Macaristan ile Türkiye oynayacak. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da 28 Kasım'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Şampiyonada dörder takımlı altı gruptan oluşan ön tur maçları, Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck'ta (Avusturya) oynanacak ve her şehir iki gruba ev sahipliği yapacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 12 takım, ana tura yükselecek. Ön tur ve ana turdaki tüm maçlar TSİ 17.30, 20.00 veya 22.30'da başlayacak.

Debrecen ve Viyana'da oynanacak ana turda 12 takım altışarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü mücadele edecek. Viyana'da 10 bin seyircili Wiener Stadthalle'de yapılacak final haftasında; grup birinci ve ikincileri yarı finalde eşleşirken, grup üçüncüleri beşincilik maçında karşılaşacak. Şampiyona 15 Aralık'ta oynanacak üçüncülük ve final maçı ile sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Macaristan Avusturya İsviçre Türkiye Viyana Basel Avrupa Şampiyonası Spor Güncel Haberler

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