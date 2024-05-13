Dicle Elektrik Genel Müdürü: Kaçak elektrik enerji arzını tehdit ediyor

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçak elektriğin Türkiye'nin enerji arzını tehdit ettiğini ve bunu önlemek için mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Dicle Elektrik, son zamanlarda bazı kesimler tarafından dile getirilen tarımsal sulama bölgelerindeki elektrik kesintileri ve GAP projesi kapsamındaki sulama kanallarının enerji arzına etkisi hakkında Mardin'de bir toplantı düzenledi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, toplantıda yaptığı değerlendirmede; "2023 yılında şehir merkezlerinde ilçelerimizdeki yatırımlarımızı tamamladık. Bölgemizdeki 49 ilçemiz ve 6 ilimizdeki bütün şebeke altyapısını yeniledik ve buralarda Türkiye ortalamasında tedarik sürekliliği kalitesine ulaştık. Hem kesinti süresi alarak buradaki abonelerimize kaliteli enerji Tedariğini sağlamış durumdayız" dedi.

2024 yılında daha da hız verdikleri yatırımları kırsal alanlar, köy ve beldelere taşıyacaklarını dile getiren Arvas, "Bu köy ve beldelerimizi özellikle eskiyen ve uzun yıllardır kullanılan hatlarımızın değişimi ile şebekelerde iyileştirme yapılarak kırsal abonelerimizin de uzun süreli kesintilerinden kalitesiz enerjiden kurtarıp daha kaliteli şehir merkezlerine standartlarında enerji vermeye yönelik yatırım çalışmalarımız başlayacak. Bu 6 ilin tüm kırsalında kademeli olarak devreye alınacak" şeklinde konuştu.

Tarımsal sulamanın bölge halkına götürdükleri kaliteli enerjinin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Arvas, "35 bine yakın çiftçimizin yer altı sularını kullanarak yaptığı tarımsal sulama şebeke sistemine zarar veriyor. 1 Mart itibarıyla bölgemize tüketilen enerjinin tarımsal sulamanın başlaması ile üç katına çıktığını söyleyebilirim. Milyonlarca vatandaşımızın kullandığı enerjinin yaklaşık iki katı 15 bin civarı tarımsal sulama yapan abonelerimiz kullanıyor. Şebekeye büyük zarar veriyor. Bunun için de tarımsal sulama şekillerinin de çok etkisi var" diye konuştu.

Vahşi sulama yapan çiftçilerin yüzde 50'sinin israf yaptığını açıklayan Arvas, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Özellikle vahşi sulama yapan çiftçilerimizin yüzde 50'sinden fazlası israf yaptığını da biliyoruz. Geçen sene tarımsal sulamadan dolayı bölgede çeşitli yerlerimizde çok büyük kesintiler yaşandı. Özellikle haziran ve temmuz aylarında şebeke çok büyük zarar gördüğü için ve aşırı yüklenme olduğu olduğu için maalesef ki çok vatandaşımız da bu aşırı yüklenmeden dolayı oluşan arızalardan dolayı çok büyük sıkıntı yaşadı. 2024 yılında bunun olmaması için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Sezon öncesi bütün çiftçilerimize birer birer ziyaret edip bu konuda bilinçlendirmeye ve bu tüketimleri kontrol altına almaya ve kurtarmaya ve çok büyük çaba sarf ediyoruz. Bir çok arkadaşımız köy köy gezip çiftçilerimiz de bu diyaloğu sağlıyoruz. Çiftçilerimizden de beklentimiz şebekelermizi sadece tarımsal sulama için kullanılan bir şebeke değil asıl amacı bölgedeki 2 milyon üzerindeki abone ve 6 milyon üzerindeki vatandaşa hizmet etmek için kurulan bir şebeke. Bunu hunharca ve kayıt dışı kullanmak diğer milyonlarca insanın hakkını ve hukukuna girmektir. Tarımsal sulamadaki vatandaşlarımızın bu konuya çok dikkat etmelerine ve kendilerini uyaran arkadaşlarımızın uyarılarına dikkat etmelerine rica ediyorum". - MARDİN