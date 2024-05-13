20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman 2024? MEB'den Öğretmen Ataması Takvimi #128197 Sözlü sınav ve mülakat tarihleri ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atama kılavuzunu yayımladı. Binlerce öğretmen adayı, atama sürecinin kritik aşamalarını merakla bekliyor. 20 bin öğretmen atamasında ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihleri ve mülakat tarihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman 2024? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024 tarihler arasında yapılmak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacaktır.

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLARI HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

20 bin öğretmen atamasında, sözlü sınavların başlangıç tarihi olarak 1 Temmuz 2024'ün belirlendiği açıklandı.

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