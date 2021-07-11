10 Temmuz 2021 Haberleri
10 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
- 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı
- Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu
- 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor
- Hassas Burun Magnum, zehir tacirlerine göz açtırmıyor! 155 kilo 675 gram eroin geçirildi
- Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
- Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu
- Kahraman kasiyer! Genç kız silaha karşı direndi, hırsız kaçtı
- Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi
- Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
- Yıllardır kayıp olan Osmanlı belgeleri koleksiyon dükkanında ele geçirildi
- Eski sevgilisiyle ortalığı karıştıran oyuncu Ayşegül Çınar, hapis yatmaktan son anda kurtuldu
- Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
- Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler
- Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı
- Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış
- Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
- Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
- Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
- Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor
- Rusya'da aşı olanlara bu çağrıyı yaptılar: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
- Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü
- Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu
- Kaan Yıldırım- Çağla Şıkel aşkında gözler Emre Altuğ'a çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları yeniden gündemde
- İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
- Sedye üstünde ölüm kalım savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
- Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi
- TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı
- Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu
- Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
- Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
- İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Galatasaray'da 16 milyon euroluk kriz! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
- Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL düştü
- Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan iyi haber
- Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
- WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Mahkeme, Facebook'un itirazını reddetti
- Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.