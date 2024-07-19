Çıldır Gölü'ne yaz aylarında yoğun ilgi

ARDAHAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte Çıldır Gölü 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü. Yurdun farklı şehirlerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla her mevsim bölgenin ilgi odağı oluyor. Ardahan'ın adeta simgesi konumunda olan, kışın atlı kızaklarla, buz altında tutulan balıkla, buz üzerinde konaklayanlarla farklı bir ev sahipliğini yapan göl, yazın ise tatminsiz manzarası ve etrafını kaplayan yeşil örtüsüyle gezenlerin ilgi odağı oluyor.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte Çıldır Göl'üne gelen Ensa Özdemir, "Kışın yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Göl'üne gelmek çok güzel. İlk defa geldim ve yaz ayları olmasına rağmen gerçekten çok güzel burası. Burası sakin ve doğası da çok güzel, ilk defa geldim ama bir daha gelmeyi düşünüyorum" dedi.