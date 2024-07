Turizmciler Bodrum'daki Pahalılık Haberlerine İsyan Etti

Turizmin göz bebeği Bodrum'da turizmciler pahalılık haberlerine isyan etti. Sahillerin tıka basa dolu olduğunu söyleyen turizmciler Bodrum'da her bütçeye göre tatil olduğunu söyleyerek, "İlçede 13 koy var, pahalı olan orta ölçekli ve düşük ölçekli tatil yapılacak bölgeler var" dedi.

Özellikle sosyal medyada yürütülen ' Bodrum çok pahalı', 'şezlonglar boş', 'ilçeye kimse gelmiyor' algısına turizmciler isyan etti. Lahmacunla başlayan fiyat kıyaslamasında, 1 top dondurmaya kadar sosyal medyadan paylaşımlar haberlere bile konu oldu. İlçenin en pahalı restoranların çeken vatandaşlar bunları sosyal medyada paylaşınca turizmciler bu duruma tepki gösterdi.

Sahilde adım atacak yer yok

Bodrum'un Ortakent Sahili'nde rengarenk görüntüler oluşurken, sahilde iğne atsan yere düşmeyecek kadar dolu olması yapılan sosyal medya paylaşımlarının tam tersini gösterdi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte büyük bir kısmı yerli turistten oluşan vatandaşlar sahile akın etti. Adım atacak yer kalmayan sahilde denize girenler nedeniyle şezlonglar boş olduğu görüldü.

Fiyatlar bölge bölge değişiyor

Bodrum'da bulunan 13 koyda ise fiyatlar bölgesine göre değişiklik gösteriyor. Bodrum merkezin fiyatları orta ve yüksek gelirlilere göre değişkenlik gösterirken, Gümbet mahallesi düşük bütçeli tatil yapma fırsatı sunuyor. Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis orta ve yüksek gelirlilerin tatil yapabileceği bölgeler arasında yer alıyor. Gümüşlük, Kadıkalesi ve Gündoğan ise düşük, ota ve yüksek gelirli vatandaşların tatil yapma imkanı sağlıyor. Bodrum'un pahalı algısını yöneten Yalıkavak ve Türkbükü'de ise jet sosyetenin, iş, sanat ve spor camiyasının ünlü isimlerinin, Ultra zengin olarak tabir edilen gelir düzeyleri çok yüksek olan vatandaşlara tatil yapma tercihi sunuyor. Torba ve Yalıçiflik mahalleleri ise gelir düzeyinin düşük ve orta ölçekli olan vatandaşlara hitap ediyor.

Acropol Of Bodrum Beach Hotel Genel Müdür Okan Çağla ise, "Daha ağırlıklı Ortakent Sahili'nde iç pazardan misafirlerimiz var. Kötü bir turizm sezonu yaşıyoruz diyemeyiz. Çok iyi bir sezon olduğu da söylenemez. Bu çıkan pahalı fiyat haberleri doğruları yansıtmıyor. Bodrum'da her bütçeye göre bir tatil var. Zaten oda başkanları, STK başkanları ortak bir açıklama yaparak olumsuz ve yüksek fiyat algısı ve haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundular. Bu sosyal medyada yürütülen pahalı algısı ve Bodrum çok pahalı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Yüksek fiyatlı tatil Bodrum'un her yerinde değildir. Bodrum'da her bütçeye göre bir tatil var. Yoğun bir gün yaşıyoruz ve bu saatten sonra da böyle gitmesini bekliyoruz turizmin. Bunu zaman gösterecek, şuan için gayet iyi her şey" dedi.

Herodot Beach Otel İşletmecisi Hasan Yiğit de otelinin ve beachin tamamen dolu olduğunu ifade ederek, "Otelimiz ağzına kadar dolu, beache gelen 20 kişiyi redetmek zorundan kaldık doluluktan dolayı. Bir tane boş şezlongumuz, masamız ve sandalyemiz kalmadı. Yapılan haberler doğru değil, başka amaç ve maksatlar güdülüyor. 2 haftadır yaz coşkusu devam ediyor. Bodrum'un bazı bölgelerinde pahalı bölgeleri var ama Ortakent sahili için pahalı demek mümkün değil bence. Ortakent Sahili'nde yerli turist sayımız biraz daha fazladır" diye konuştu. - MUĞLA