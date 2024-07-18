Muş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Muş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Alpboğa, sürdürülebilir bir iş birliği modelini geliştirmek için toplantının önemli olduğunu söyledi.

Kentin turizm stratejisinin belirlenmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Alpboğa,"Tüm paydaşlarımızla etkinlikler yapıyoruz. Özellikle üniversiteyle yaptığımız etkinlikler çok ses getirdi. Kültür açısından ilde büyük bir gelişim sağlandı. İnşallah kenti ekonomik açıdan ileriye taşıyacağız. Buna canı gönülden inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü uzmanları, sunum yaptı.