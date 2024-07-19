Türk Hava Yolları (THY), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sürecinde iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave bazı haklar tanındığını bildirdi. Peki, THY SEFERLERİ İPTAL Mİ? THY seferleri iptal mi etti? Hangi seferler iptal edildi?

THY SEFERLERİ İPTAL Mİ ETTİ?

Türk Hava Yolları (THY), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sürecinde iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave bazı haklar tanındığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana geldiği belirtildi.

Bu aksaklık neticesinde bazı seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan 'Uçuş durumu' sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

THY SEFERLERİ İPTAL Mİ? HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Sistemsel aksaklık giderildikten sonra belirtilen şartları sağlayan yolcuların satış kanallarından işlem yapabileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır. Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır. Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

THY İPTAL OLAN SEFERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte iptal edilen 84 sefer;