İstanbul'da Sahte İçki Operasyonunda 6 Ton Alkollü İçki Ele Geçirildi

Turizm sezonu ile birlikte İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 ton alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda, aynı suçtan daha önce defalarca yakalanıp serbest bırakılan ve 15 ayrı olaydan aranan Mehmet Ali Tez sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun sahte alkol üreticilerine ve tacirlerine göz açtırmıyor. Sahte alkol tacirlerine yönelik 18 ve 22 Temmuz tarihlerinde Esenyurt ve Silivri'de bazı işyeri ve araca operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 6 ton alkollü sıvı ele geçirdi. Alkollü sıvıları üreten ve İstanbul genelinde piyasaya süren ve dağıtan kişinin, daha önce aynı suçtan defalarca yakalanıp serbest bırakılan ve hakkında 6 ayrı "kasten öldürme", 5 "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet", 1 "tüketilecek şeylere zehir katma", 1 "kasten yaralama", 1 "taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olmak", 1 "bozulmuş ya da değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından olmak üzere 15 ayrı olaydan aranan Mehmet Ali Tez olduğu tespit edildi.

Ağabeyi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı

Mehmet Ali Tez'in izini süren polis, hakkında geçmiş tarihlerde alkollü içki kaçakçılığı suçu kapsamında çok defa adli işlem uygulanan, o nedenle yakalanmamak adına çevreye ve kolluk birimlerine karşı çok dikkatli ve duyarlı davrandığını, ağabeyi adına düzenlenmiş sahte kimlik ile dolaştığını belirledi. Çeşitli adli yargı mercilerince 15 ayrı suçtan yakalama müzekkereleri düzenlenen, o nedenle yakalanmamak için ağabeyi adına düzenlenmiş sahte kimlik kartını kullanarak denetim ve uygulamalardan kaçmaya çalışan Tez'in, Esenyurt ilçesinde bir başkası adına kiralanan adreste yaşadığı anlaşıldı. Adrese geçtiğimiz Pazartesi günü polis tarafından baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Tez, sahte kimlik kartı ile yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte alkol kaçakçısı bu kez tutuklandı

Sahte alkol kaçakçısı hakkında geriye dönük yapılan sorgulamasında; 2020 - 2022 yılları arasında, "6 kasten öldürme, 5 adet 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet, 1 adet tüketilecek şeylere zehir katma, 1 adet kasten yaralama, 1 adet taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olmak, 1 adet bozulmuş ya da değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçlarından aranma kaydı" olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmanın, kolluk kuvvetlerinin bu yıl turizm sezonunda gece kulüplerine, restoranlara, barlara ve tekel büfelerine sahte alkol satışı yapılabileceği ihtimali üzerine başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL