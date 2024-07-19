Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Tekne Turu İşletmecileri Ekonomik Krizden Şikayetçi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta tekne turu işletmecileri, akaryakıt zamları ve ülke ekonomisindeki düşüş nedeniyle kar marjlarının azaldığını belirtiyor. Turizmdeki durgunluk ve yüksek masraflar nedeniyle işlerin kötü gittiğini ifade eden işletme sahipleri, Sinop'ta turizmin ölmüş olduğunu söylüyor.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta tekne turu işletmeciliği yapan Ramazan Çor, "Ekonomik kriz var. İnsanlarda para yok. Geçen seneki turizm bu sene yok. Kimsede para da yok" dedi. Kenan Dinçel ise, "Masraflar da aldı başını gidiyor. Mazot çok pahalı. Bir de bize sigorta masrafı çıkardılar. Geçen sene 33 bin lira verdik, bu sene 46 bin lira para ödedik. Sinop'ta bomboş zaten, hiç kimse yok" diye konuştu.

Sinop'ta yaz sezonunda tekne turu düzenleyen işletme sahipleri, akaryakıt zamlarından ve ülke ekonomisinden dolayı kar marjlarının düştüğünü belirtti.

"Bu sene bir günde çıktığımız en fazla üçtür"

İşletme sahibi Ramazan Çor, şöyle konuştu:

"Mazot olsun, zorunlu sigorta olsun ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Son çıkan sigortadan çok şikayetçiyiz. Bizi Antalya'yla, Marmaris'le, Bodrum'la kıyaslıyorlar. Benin teknemin sigortası 45 bin lira. Antalya'da 9 ay yaz var ama bizde 3 ay var. Bunun da iki ayı karayel ve gündoğusuyla geçiyoruz ve bir aya düşüyor. Ekonomik kriz var. İnsanlarda para yok. Geçen seneki turizm bu sene yok. Çok az bu sene turizm. Çok sıkıntıdayız. Pazarlık yapmak isteyen de çok. Kimsede para da yok. Elimizden geldiği kadar ücretsiz de aldığımız oluyor. Aşırı derecede ekonomik sıkıntı var. Bu sene bir günde çıktığımız en fazla üç tur. O da çok zorlayınca üç tur. Önceden 10 turu buluyordu. Benim teknenin deposunu doldurmak 15 bin lira."

"Turizm Sinop'ta ölmüş bitmiş"

Kenan Dinçel ise, "Her geçen sene işlerimiz daha kötüye gidiyor. Masraflar da aldı başını gidiyor. Mazot çok pahalı. Bir de bize sigorta masrafı çıkardılar. Geçen sene 33 bin lira verdik, bu sene 46 bin lira para ödedik. Sinop'ta bomboş zaten, hiç kimse yok. Turizm Sinop'ta ölmüş bitmiş. Her şey çok pahalı olduğu için artık insanlar da gelmiyor. Şaşırdık, kaldık" dedi.

Gezi teknesined çalışan Salih Ertop ise şu ifadeleri kullandı:

"İşlerimiz geçen seneye göre daha kötü. Geçen sene de kimse çok memnun değildi ama bu sene ondan da kötü. Şuan tekne turu 120 lira. İnsanlar bu fiyata hiç binmiyorlar tekneye. Müşteriye dürüm ayran zaten 120 lira, ben sana Sinop'ta 120 liraya 45 dakika aktivite yaptırıyorum diyorum ama binemiyor. İnsanların da gerçekten ekonomik durumu iyi değil. Aslında iş olsa sezonda para kazanacağız ama iş yok. Bazen kalabalık oluyor ama kalabalık olduğu halde bile tekneler dolmuyor. Bu da gösteriyor ki, insanlarda gerçekten ekonomik zorluk var. Sinop'ta turizm daha iyi geçebilir ama baktığınız zaman ben en büyük sorunu konaklama görüyorum. Gerçekten oteller olsun, apartlar olsun çok fahiş fiyatlar var. İnsanlar da böyle olunca tercih etmiyorlar. İnsanlar, Akdeniz'den paket tur alsalar buraya gelip 1 hafta burada konaklasalar aynı paraya denk geliyor aşağı yukarı. İnsanlar o yüzden burayı tercih etmiyorlar. Geçen sene tam bu zamanlar günde 9 tur atıyormuşuz, şu an ikya da üç turla günü kapatıyoruz. Ben bu durumu ekonomik kötülüğe bağlıyorum. Gerçekten şartlar çok ağır."

Kaynak: ANKA / Yerel

Sinop Turizm Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?
Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title