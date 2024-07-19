Sinop'ta Tekne Turu İşletmecileri Ekonomik Krizden Şikayetçi

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta tekne turu işletmeciliği yapan Ramazan Çor, "Ekonomik kriz var. İnsanlarda para yok. Geçen seneki turizm bu sene yok. Kimsede para da yok" dedi. Kenan Dinçel ise, "Masraflar da aldı başını gidiyor. Mazot çok pahalı. Bir de bize sigorta masrafı çıkardılar. Geçen sene 33 bin lira verdik, bu sene 46 bin lira para ödedik. Sinop'ta bomboş zaten, hiç kimse yok" diye konuştu.

Sinop'ta yaz sezonunda tekne turu düzenleyen işletme sahipleri, akaryakıt zamlarından ve ülke ekonomisinden dolayı kar marjlarının düştüğünü belirtti.

"Bu sene bir günde çıktığımız en fazla üçtür"

İşletme sahibi Ramazan Çor, şöyle konuştu:

"Mazot olsun, zorunlu sigorta olsun ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Son çıkan sigortadan çok şikayetçiyiz. Bizi Antalya'yla, Marmaris'le, Bodrum'la kıyaslıyorlar. Benin teknemin sigortası 45 bin lira. Antalya'da 9 ay yaz var ama bizde 3 ay var. Bunun da iki ayı karayel ve gündoğusuyla geçiyoruz ve bir aya düşüyor. Ekonomik kriz var. İnsanlarda para yok. Geçen seneki turizm bu sene yok. Çok az bu sene turizm. Çok sıkıntıdayız. Pazarlık yapmak isteyen de çok. Kimsede para da yok. Elimizden geldiği kadar ücretsiz de aldığımız oluyor. Aşırı derecede ekonomik sıkıntı var. Bu sene bir günde çıktığımız en fazla üç tur. O da çok zorlayınca üç tur. Önceden 10 turu buluyordu. Benim teknenin deposunu doldurmak 15 bin lira."

"Turizm Sinop'ta ölmüş bitmiş"

Kenan Dinçel ise, "Her geçen sene işlerimiz daha kötüye gidiyor. Masraflar da aldı başını gidiyor. Mazot çok pahalı. Bir de bize sigorta masrafı çıkardılar. Geçen sene 33 bin lira verdik, bu sene 46 bin lira para ödedik. Sinop'ta bomboş zaten, hiç kimse yok. Turizm Sinop'ta ölmüş bitmiş. Her şey çok pahalı olduğu için artık insanlar da gelmiyor. Şaşırdık, kaldık" dedi.

Gezi teknesined çalışan Salih Ertop ise şu ifadeleri kullandı:

"İşlerimiz geçen seneye göre daha kötü. Geçen sene de kimse çok memnun değildi ama bu sene ondan da kötü. Şuan tekne turu 120 lira. İnsanlar bu fiyata hiç binmiyorlar tekneye. Müşteriye dürüm ayran zaten 120 lira, ben sana Sinop'ta 120 liraya 45 dakika aktivite yaptırıyorum diyorum ama binemiyor. İnsanların da gerçekten ekonomik durumu iyi değil. Aslında iş olsa sezonda para kazanacağız ama iş yok. Bazen kalabalık oluyor ama kalabalık olduğu halde bile tekneler dolmuyor. Bu da gösteriyor ki, insanlarda gerçekten ekonomik zorluk var. Sinop'ta turizm daha iyi geçebilir ama baktığınız zaman ben en büyük sorunu konaklama görüyorum. Gerçekten oteller olsun, apartlar olsun çok fahiş fiyatlar var. İnsanlar da böyle olunca tercih etmiyorlar. İnsanlar, Akdeniz'den paket tur alsalar buraya gelip 1 hafta burada konaklasalar aynı paraya denk geliyor aşağı yukarı. İnsanlar o yüzden burayı tercih etmiyorlar. Geçen sene tam bu zamanlar günde 9 tur atıyormuşuz, şu an ikya da üç turla günü kapatıyoruz. Ben bu durumu ekonomik kötülüğe bağlıyorum. Gerçekten şartlar çok ağır."