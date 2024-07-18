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Dev turist gemisi Samsun'a demir attı

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İçerisinde 845 turistin bulunduğu Astoria Grande adlı kruvaziyer, 2024 yılı turizm sezonunda 6. kez Samsun'a geldi. Rus turistler şehri gezme fırsatı buldu ve Samsun'un doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti. Geminin bu sezon Samsun'a 43 sefer daha yapması planlanıyor.

İçerisinde 845 turistin bulunduğu dev turist gemisi Samsun'a demir attı. Gemideki Rus turistler şehri gezme fırsatı buldu.

Astoria Grande adlı kruvaziyer, 2024 yılı turizm sezonunda 6. kez Samsun'a geldi. Samsun'daki mağazalarda alışveriş yapan turistler, şehrin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerini de gezdi.

Akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a hareket edecek olan geminin bu sezon Samsun'a 43 sefer daha yapması planlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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