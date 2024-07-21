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Ertelenen uçuş nedeniyle 97 yolcunun tatil hayali çileye döndü

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Tatil hayaliyle yola çıkan 97 kişinin umutları havalimanında rötara takıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar, Mısır tatili için satın aldıkları turun ertelenen uçuş nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Havalimanında uzun süre bekleyen ve otelde de çileleri devam eden yolcular, acentelerin ilgisizliğinden şikayetçi oldu.

Ertelenen uçuş nedeniyle 97 yolcunun tatil hayali çileye döndü

Tatil hayaliyle yola çıkan 97 kişinin umutları havalimanında rötara takıldı

İSTANBUL - Farklı turizm acentelerinden Mısır'da tatil yapmak için tur satın alan Türkiye'nin çeşitli illerinden 97 kişinin tatilleri ertelenen uçuş nedeniyle adeta zehir oldu. Havalimanında uzun süre bekleyen vatandaşların çilesi yerleştirildikleri otelde de devam etti.

Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyen ve çeşitli turizm acentelerinden 4 gün 5 gece Mısır Turu satın alan çok sayıda vatandaş sürekli ertelenen uçuş nedeniyle mağdur oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve cuma akşam 23.00'dan bu yana İstanbul Havalimanı'nda uçak saatini bekleyen 97 kişi, yabancı bir havayolu ve tur paketi satın aldıkları turizm acentelerinin ilgisizliğinden yakındı. Sabah erken saatlerde Tailwind Havayolları ile Mısır'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen çok sayıda vatandaşa ilk olarak uçuşun bir saat ertelendiği bilgisi verildi.

Acenteler bilgilendirme yapmadı

Belirtilen saatin gelmesine rağmen uçuşu gerçekleşmeyen yolculara havayolu şirketi veya ilgili acenteler herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Vatandaşların yaşanan gecikmelere tepki göstermesi üzenine 97 kişi yetkililer tarafından bir otele yerleştirildi. Aç ve susuz bir şekilde havalimanında uzun süre bekleyen vatandaşların çilesi otelde de sürdü. Bugün öğlen saatlerinde otele nakledilen vatandaşlar otelin hazırlıksız olması nedeniyle bir mağduriyet daha yaşadı. Odaların hazırlanmasını bekleyen aralarında çocuklarında bulunduğu 97 kişi 12 saat sonra rahat bir nefes alabildi.

97 kişi uçuş saatini bekliyor

Yerleştirildikleri otelde uçuş saatini beklemeye başlayan vatandaşlara ilk olarak 20.30'da ardından ise 23.15'te uçuşun gerçekleştirileceği bilgisi iletildi. Yaklaşık 18 saattir Mısır'a gitmek için bekleyen vatandaşlar yaşananlara tepki gösterirken gecikme nedeniyle otel rezervasyonlarının da iptal olma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Yaşananlara tepki gösteren Özgür Akar adlı vatandaş, "97 kişiyiz ve 20 ye yakın farklı acenteden bilet alındı. Ama sabah havalimanına geldiğimizde uçak iptal oldu ve bununla ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi. Havalimanında mağdur olduk. Mağduriyetimizi kimseye anlatamadık. Bankoda görevli insanlar kaçtı gitti. Biz havalimanında sesimizi yükselttikten sonra bir takım görevliler geldi. Tur otobüsleri ayarlandı onu da eksik ayarladılar. Orda da bir mağduriyet yaşandı" dedi.

Birçok ilden tur paketi alanlar var

Türkiye'nin birçok ili ve yurt dışından gelerek tura katılmak için havalimanında bekleyenler olduğunun altını çizen Akar, "Bu tura katılanlardan Şırnak, Antep, Antalya, Adana, Mersin, Ankara, Tekirdağ'dan Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından gelen insanlar var. Hepsi mağdur oldu. Mağduriyet sadece bu değil, birde Mısır'a gittikten sonra Kahire'ye gidecek olanlar, başka turlara katılacak olanlar var. Hepsi iptal oldu, mağdur oldular. Görevliler hiç kimse net cevap vermediler, dalga geçer gibi değişik saatlerde kalkış olacağını söylediler. En son öğrendiğimizde akşam 19.00 dediler, sonra 20.00 oldu, şu an 23.00 oldu" ifadelerini kullandı.

Otel hazırlıksız yakalandı

Uzun bekleyişin ardından bazı yetkililerin gelerek bekleyenleri yakında bulunan bir otele yerleşmelerini sağladığını söyleyen Özgür Akar, sorunların bura da devam ettiğini belirtti. Akar, "Bizim baskın çıkmamız neticesinde bizi yakın civarda ki bir otele yerleştirdiler. Ama otelde hazırlıksızdı. Buraya geldik, göçmenler gibi çok zor şartlarda kahvaltımızı ettik. Otelde yer sıkıntısı vardı. Odaların boşaltılmasını bekledik, şu anda hala bekliyoruz" dedi.

"Acenteler sorumluluk almıyor"

Acentelerin yaşanan sorunlara ilgisizliğinden yakınan Akar, "Tur firmaları da bunun için bize bir şey yapmadılar. Dönüşte sağlamıyorlar. Onlar da anladığımız kadarıyla ağız birliği yapmışlar herkese aynı cevabı veriyorlar. Sorumluluğu almıyor, hepsi sorumluluktan kaçıyor. 4 gece 5 günlük bir tur, herkesin birer günü yandı. Şu anda ikinci güne de sarkacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir para iadesi yapılması lazım, telafi yapılması lazım, bunun için haklarımızın olmadığın söylüyorlar. Bakalım nasıl sonuçlanacak bizde cevap bekliyoruz, yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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