Samsun'da Gençlik Merkezi Yaz Okulu Öğrencileri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni Gezdi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezindeki yaz okulu öğrencileri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, öğrencilere Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezdirilerek, burası hakkında bilgi verildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin geziyi çok beğendiğini söyledi.

"Gençlik Yaz Okulu" programının bu yıl ilk kez düzenlendiğini belirten Erdoğan, "15-18 yaş grubu gençlerimize bu fırsatı veren başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Semra Akman Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim. Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm heyecanımız ve enerjimizle yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.