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Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'nda faaliyetleri izne bağladı

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Iğdır Valiliği, büyük ve küçük Ağrı Dağı bölgesinde yapılacak her türlü faaliyeti izne bağladı. Dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış kişilerin bulunması, bildirim yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Iğdır Valiliği, büyük ve küçük Ağrı Dağı bölgesinde yapılacak her türlü faaliyeti izne bağladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tırmanış faaliyeti sırasında dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan bir personel bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Büyük ve küçük Ağrı dağlarında turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişilerin, sporcuların ve grupların en az 2 kişi olması gerektiği belirtilen açıklamada, Iğdır sınırlarındaki bölgeye gelecek kişi ve grupların mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Parklar Müdürlüğü ve Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na bildirimde bulunması gerektiği kaydedildi.

Faaliyetleri için ilgili birimlere bildirim yapacak olan grupların meydana gelebilecek kaza, kaybolma gibi acil durumlar için en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları istenen açıklamada, "Bölgelerde spor faaliyetlerinde yer alacak 18 yaş altı çocuklar ve reşit durumda olanlar, Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı. Federasyon faaliyetleri dışında yapılacak günü birlik gezi, kamp ve kampsız yürüyüş etkinliklerinde yer alacak 18 yaş altı çocukların veli/vasileri yanında olacak, veli/vasisinin yanında olmayan çocukların mutlaka veli/ vasi izin belgeleri olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Faaliyet yürütecek gruplar içerisinde dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan 1 personel bulundurulacaktır. Kamp yapacak sporcuların ve grupların kamp merkezinde en az 1 kişi bulundurularak faaliyet yapan sporcu ve grupların irtibat ve takibini yapacaktır. Bahsi geçen bölgelerde GSM hatları verimli olmayacağı için acil durumlarda telsiz, uydu telefonu, yer belirleme cihazı ve kış aylarında çığ arama ve vericisi cihazı gibi araç ve gereçler imkanlar dahilinde bulundurulacaktır. Bölgelerde faaliyet yapanlar, faaliyetin türü, zamanı, mevsim şartları, irtifasına göre standartlara uygun teçhizat teknik araçlar ve giyim kuşam malzemelerini bulunduracaktır. İfa edilecek faaliyetler esnasında acil durumlar için gerekli olabilecek ilk yardım malzemeleri ve kişisel kurtarma malzemelerini bulundurmak zorundadır." denildi.

Yürütülecek faaliyet için Valilik makamının meteorolojik uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada, Valiliğin meteorolojik risklerin arttığını gördüğü anda tüm dağı veya belli bölgeleri tırmanışa kapatabileceği veya devam eden faaliyetleri durdurabileceği bildirildi. Meteorolojik koşulların risk oluşturduğu zamanlarda yapılacak faaliyetlerin Valilik özel iznine tabi olacağı ifade edilerek, "Doğal yapı, orman, akarsu, nehir ve göller, çevre, jeolojik oluşumlar ve yaban hayatına zarar verecek faaliyetlerde bulunulmayacaktır. Daha önceden belirlenmiş rotaların kullanılmasına özen gösterilecektir. Bilinen rota dışında yapılacak faaliyetler için faaliyet öncesinde, Iğdır Valiliği, Milli Parklar Müdürlüğü ve İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilecektir. Turizm amaçlı gelen kişi ve gruplar da bildirimlerini Iğdır Milli Parklar Müdürlüğüne, Iğdır Valiliğine yapacaklardır. Mesai saatleri dışında ise İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilecektir." açıklamasında bulunuldu.

"Yanlış ya da yanıltıcı ihbarda bulunanlar hakkında adli işlem yapılacaktır"

Dağcılık Federasyonunun, spor kulüplerinin, STK veya grupların onaylanmış faaliyetleri kapsamında yapılacak etkinliğin yeri, amacı ve tarihi faaliyetten 10 gün önce resmi yazıyla, kafile listeleriyle birlikte ilgili makamlara bildirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yanlış ya da yanıltıcı ihbarda bulunanlar hakkında adli işlem yapılacaktır. Olası bir kaza durumunda yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlara uyulmadığının, kaza geçirenlerin sağlık kuruluşundaki muayene bulguları ile ihbar içeriklerinin çelişkili olduğunun yanlış veya yanıltıcı ihbarda bulunulduğunun tespiti durumunda sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlem yapılacaktır. Genel emir kapsamı içerisindeki hususlara uymayan şahıs, firma vb. kişi veya kurumlara ait tutanaklar ilgili jandarma veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince tanzim edilecek, cezai işlemler mülki amir onayına sunulacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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