Ortaca'daki Otellerde Gıda Hijyen Denetimleri Tamamlandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hizmet veren konaklama tesislerinde gıda hijyen kuralları denetlendi. Bu denetimler ile güvenli konaklama hizmeti ön planda tutulması amaçlanıyor.

Ortaca'da faaliyet gösteren otellerde 5996 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen hijyen denetimleri başarıyla tamamlandı. 300 yatak kapasitesine sahip ve üzerindeki otellerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, otel işletmecileri ve çalışanları gıda hijyen kuralları açısından incelendi. Denetimler sırasında otel işletmecileri ve çalışanlarına gıda hijyen esasları hakkında bilgiler verilirken, hijyenik ve güvenli bir konaklama ortamının önemi vurgulandı. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, hijyenik ve güvenli bir ortamda konaklama hizmeti sunan otel işletmelerine teşekkür edildi.

Hijyen denetimlerinin düzenli olarak yapılması, tatilcilerin sağlığını korumak ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamak adına büyük önem taşıyor. Ortaca'daki otellerin hijyen standartlarına uygun olarak hizmet vermeye devam etmeleri bekleniyor. - AYDIN