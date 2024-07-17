Taksim'de Sıcak Havada Turist Akını

Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim'e akın eden yerli ve yabancı turistler, gölgelik yer ararken, bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 33 derecenin üstüne çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. - İSTANBUL