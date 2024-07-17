Üye Girişi
Haberler

Taksim'de Sıcak Havada Turist Akını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim'e akın eden yerli ve yabancı turistler, gölgelik yer ararken, bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim'e akın eden yerli ve yabancı turistler, gölgelik yer ararken, bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 33 derecenin üstüne çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul turist Taksim Hava Durumu Turizm Yerel Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title