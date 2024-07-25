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Adana'da Otellerin Doluluğu Yüzde 80'lere Ulaştı

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Adana'da yaz sezonunda otellerin doluluğu yüzde 80'lere ulaştı. Otelciler, turist yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi. Suit odalar ve sonsuzluk havuzları turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Adana'da yaz sezonunda otellerin doluluğu yüzde 80'lara ulaştı. Otelciler, turist yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yaz mevsiminin gelmesi turizmi canlandırdı. Otellerde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Suit oteller rağbet görüyor

Aileleriyle tatile gelen tatilciler ise klasik otel odası yerine suit oda tercih ediyor.

Sonsuzluk havuzu yeni gözde oldu

Öte yandan merkez Çukurova ilçesinde bulunan SKY Garden Otel'de açılan 'Sonsuzluk Havuzu' ise 55 metrede gelen turistlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

"Aileler için ideal bir alan"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan işletmeci Aslan Öztürkmen, sezondan memnun olduklarını söyleyerek, "Şu an sezonu açtık, 55 metre yükseklikte havuz başındayız. Adana'ya çok fazla yurt dışından beyaz yakalı dediğimiz müşteriler geliyor. Genellikle aileleri ile birlikte geliyorlar, buraya geldiklerinde 4-5 ay konaklama yapıyorlar. Örnek olarak bir fabrika kurulumu oluyor, bu kurulumda gelip çalışan beyaz yakalılar 4-5 ay bizde konaklıyorlar. Onlar için ideal bir alan oluşturduk" dedi.

"Doluluk oranları kent genelinde de çok iyi"

Sonsuzluk havuzunun Adana'da ilgi gördüğünü anlatan Öztürkmen, daha sonra şunları söyledi:

"Turizm giderek gelişiyor, şu an 24 dairemiz aktif olarak hizmet vermekte. Sonsuzluk havuzu insana ekstra geniş bir yerde hissi veriyor. Özellikle son zamanlarda artan festival eğlence kültürümüzle birlikte yazın Adana'da alternatif olmaya başladı. Aynı zamanda Adana tam bir geçiş noktası ve birçok noktaya yakın. Kentimizde güzel projelerde başladı. Bu projelerin de etkisiyle turizm giderek artıyor. Bizim şu an müşterilerimizin yüzde 85-90'ı yabancı, geriye kalan kısım ise yurtdışında yaşayan Türklerden oluşuyor. Doluluk oranları kent genelinde de çok iyi. Çok memnununuz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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