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Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

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Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir, finans merkezi olarak hızla gelişmektedir. Modern konut projeleri ve alışveriş merkezleri ile tanınır. Ataşehir'e gidecek olan vatandaşlar Ataşehir İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Ataşehir harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Ataşehir hangi yakada? Ataşehir, finans merkezi olarak hızla gelişmektedir. Modern konut projeleri ve alışveriş merkezleri ile tanınır. Ataşehir'e gidecek olan vatandaşlar Ataşehir İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Ataşehir harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

ATAŞEHİR HANGİ YAKADA?

Ataşehir, İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. İstanbul'un modern yüzünü temsil eden Ataşehir, konut projeleri ve iş merkezleri ile dikkat çeker. İlçede yer alan Finans Merkezi, Ataşehir'i İstanbul'un finansal kalbi yapmaktadır. Ayrıca, çeşitli alışveriş merkezleri ve sosyal tesisler, bölge halkına çeşitli olanaklar sunar.

Ataşehir, sosyal ve kültürel yaşam açısından da oldukça hareketlidir. İlçede yer alan parklar, spor tesisleri ve restoranlar, sosyal yaşamı hareketlendirir. Ayrıca, düzenlenen sosyal etkinlikler ve festivaller, Ataşehir'in dinamik yapısını pekiştirir.

ATAŞEHİR HARİTADA NEREDE?

İstanbul Ataşehir'in haritadaki konumu şu şekildedir:

Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

ATAŞEHİR NEREDE?

Ataşehir, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan modern bir yerleşim bölgesidir. İlçe, 2008 yılında Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallelerinin birleşmesiyle kurulmuştur. Kısa sürede hızla gelişen Ataşehir, İstanbul'un finans merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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