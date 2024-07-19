THY çöktü mü, bilet neden alınmıyor, niye çöktü? 19 Temmuz Türk Hava Yolları sitesine neden girilmiyor, seferler iptal mi?

THY çöktü mü, niye çöktü? 19 Temmuz Türk Hava Yolları sitesine neden girilmiyor? Konuyla ilgili açıklama geldi. THY, sosyal medya hesabından, "Bilgi sistemlerinde global çapta meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle biletleme, check-in ve rezervasyon işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır." paylaşımında bulundu. THY çöktü mü, niye çöktü? 19 Temmuz Türk Hava Yolları sitesine neden girilmiyor? Detaylar haberimizdedir...

THY ÇÖKTÜ MÜ?

Türk Hava Yolları da yaşanan arızadan etkilenen şirketler arasında yer aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığını anlatan Üstün, "Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİNE NEDEN GİRİLMİYOR?

"TK HelpDesk" X hesabında konuyla ilgili açıklama geldi. "Değerli Yolcularımız, bilgi sistemlerinde global çapta meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle biletleme, check-in ve rezervasyon işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmaktadır. Güncel gelişmeler için X mecrasındaki "@TK_HelpDesk" hesabımızı takip edebilirsiniz. Konuyla ilgili anlayışınız ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla" paylaşımında bulundu.