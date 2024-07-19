Marmaris Turizmcileri Fiyat Artışı İddialarını Yalanladı

Dünyanın ve ülkemizin en gözde turizm kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde, son dönemlerde özellikle sosyal medya platformlarında yurtdışı tatil fiyatlarının daha yüksek olduğuna dair paylaşımların ardından, turizmciler ve bağlı bulundukları odalar açıklamalar yapmaya devam ediyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Turizmcilerin keyfi olarak fiyatı artırdığı, fırsatçılık yaptığı konuları tamamen gerçek dışıdır" dedi.

"Turizmde fiyatları maliyetler belirliyor"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayan, Muğla'nın ve turizmde faaliyet gösteren işletmelerin eleştirilere maruz kalması ile ilgili "Son günlerde bazı haberlerde ve bazı sosyal medya paylaşımlarında Yunanistan'ın Türkiye'den daha ucuz olduğuna dair bazı haberlere hepimiz şahit oluyoruz. Bununla alakalı olarak öncelikle belirtmemiz gereken konu, fiyatların turizmciler tarafından keyfi olarak belirlenmediği, maliyetlerin belirlediği gerçeğidir. Buna biraz örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda Haziran 2023'ten bu yana asgari ücrete yüzde 100 oranında bir zam yapıldı. Yine tüpte yüzde 41, Ayçiçek yağında yüzde 42, et fiyatlarında yüzde 58, tavukta yüzde 77, akaryakıtta yüzde 77 ve alkollü içeceklerde de yüzde 62 oranında bir zam geldi. Tabii bu süreçte döviz kurundaki artış Euro'da yüzde 24 olarak gerçekleşti. Şimdi burada iki sıkıntı var: Enflasyon ve döviz kuru arasındaki artış oranının arasındaki makas bu nedenle gerek Türk vatandaşlarının gerekse de yabancı misafirlerin alım gücü maalesef düşmüş durumda. Yani burada turizmcilerin keyfi olarak fiyatı artırdığı, fırsatçılık yaptığı konuları tamamen gerçek dışıdır" dedi.

"Zaman turizmciye sahip çıkma zamanıdır"

MTO Başkanı Ayhan sezon ile ilgili Marmaris'in diğer turizm kentlerine nazaran daha iyi bir durumda olduğunu belirterek "Marmaris'in yaz sezonu geçtiğimiz yıla oranla kıyasladığımızda, Haziran ayı sonu itibariyle geçtiğimiz yıl Dalaman Havalimanı'na inen dış hat yolcu sayısı toplam 608 bin iken, bu sene 680 bin olarak gerçekleşmiş. Yine İngiltere pazarına baktığımızda, geçtiğimiz yıl 410 bin olan rakam bu yıl 454 bin olarak gerçekleşmiş. Yani dış pazarda yüzde 10'luk bir artıştan bahsetmek mümkün. Ancak maalesef iç pazarda beklentimizin oldukça altında seyrediyor. Bu da tamamen alım gücüyle alakalı bir durum. Ama Marmaris özelinde diğer yerlerle kıyasladığımızda nispeten daha dolu olduğumuzu söylemek mümkün. Ben buradan tüm Türk halkına da sesleniyorum: Turizmci bu dönemde sahip çıkmayı bekliyor. Ekonomik koşullar malum. Ancak burada diğer ülkelerle ve destinasyonlarla kıyaslamak önemli. Son günlerde İspanya'da turist karşıtı eylemler söz konusu bunun bir fırsata dönüşmesi durumu söz konusu. Ayrıca, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde vize kısıtlamaları ve randevu kısıtlamaları söz konusu. Özellikle vize başvurularında ret oranları neredeyse yüzde 50'lere vardı. Bu dönemde Türk turizmciler sahip çıkmayı bekliyor" şeklinde konuştu.

"Marmaris ile yurt dışı fiyatları çok farklı değil"

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris'te oteller haricinde restoran ve diğer hizmet sektörünün de fiyatlar konusunda hassasiyet gösterdiğine dikkat çekerek "Marmaris'te durum yurtdışından çok da farklı değil. Biraz önce de belirttiğim gibi, maliyetlerden kaynaklı fiyatlar belirleniyor. Ama Marmaris'te plajlara girerken herhangi bir ücret ödeme gibi bir durum söz konusu değil. Bunun yanında restoranlarda kuver veya servis ücreti yazılımı olması gibi bir durum da söz konusu değil. Marmaris şu an mevcut fiyatlarıyla diğer destinasyonlar arasında kendini ayırıyor. Ben tüm halkımızı en uygun koşullarda, dünyanın en güzel yeri olan Marmaris'te tatillerini geçirmek üzere davet ediyorum"' sözleri ile doğa ve kültür cenneti olan ilçeye yerli ve yabancı tatilcileri beklediklerini ifade etti. - MUĞLA