Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de Üretilen Dev Gulet Denize İndirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de tersanede üretilen 47 metre uzunluğundaki 'De Love' adlı dev gulet denize indirildi. Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu, projenin yüzde yüz yerli sermaye ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Fethiye'de tersanede üretilen 47 metre uzunluğundaki "De Love" adlı dev gulet denize indirildi. Küçük tersanelerde büyük başarılar elde ettiklerini ifade eden Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu, "Proje yüzde yüz yerli sermaye ile gerçekleşti" dedi.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede üretilen 47 metre uzunluğundaki "De Love" adlı dev gulet uzun uğraşlarla denize indirildi. Türk bayraklı bu ticari gulet, yaklaşık 2 yıllık bir inşaat sürecinin ardından suya indirilerek tamamlandı. Guletin 7 lüks kabinde 14 kişiye kadar konaklama imkanı sunması planlanıyor. Teknolojik açıdan üst seviyede üretildiği belirtilen gulet, Akdeniz ve Ege bölgelerinde hizmet verecek kapasitede tasarlandı. Türkiye ve Yunanistan karasularında seyredeceği belirtilen guletin suya indirilmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Tersanenin ortasından yol geçmesiyle nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

"Küçük Tersanelerde Büyük Başarılar Elde Ediyoruz"

Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu, projenin yüzde yüz yerli sermaye ile gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Fethiye'de gerçekleştirdiğimiz bu proje, şirketimizin 4 projeden ilki oldu. Küçük tersanelerde büyük başarılar elde ediyoruz ve gelecekteki projelerimiz için devletimizden destek bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fethiye Eyüp Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title