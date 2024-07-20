Fethiye'de Üretilen Dev Gulet Denize İndirildi

Fethiye'de tersanede üretilen 47 metre uzunluğundaki "De Love" adlı dev gulet denize indirildi. Küçük tersanelerde büyük başarılar elde ettiklerini ifade eden Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu, "Proje yüzde yüz yerli sermaye ile gerçekleşti" dedi.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede üretilen 47 metre uzunluğundaki "De Love" adlı dev gulet uzun uğraşlarla denize indirildi. Türk bayraklı bu ticari gulet, yaklaşık 2 yıllık bir inşaat sürecinin ardından suya indirilerek tamamlandı. Guletin 7 lüks kabinde 14 kişiye kadar konaklama imkanı sunması planlanıyor. Teknolojik açıdan üst seviyede üretildiği belirtilen gulet, Akdeniz ve Ege bölgelerinde hizmet verecek kapasitede tasarlandı. Türkiye ve Yunanistan karasularında seyredeceği belirtilen guletin suya indirilmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Tersanenin ortasından yol geçmesiyle nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

"Küçük Tersanelerde Büyük Başarılar Elde Ediyoruz"

Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu, projenin yüzde yüz yerli sermaye ile gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Fethiye'de gerçekleştirdiğimiz bu proje, şirketimizin 4 projeden ilki oldu. Küçük tersanelerde büyük başarılar elde ediyoruz ve gelecekteki projelerimiz için devletimizden destek bekliyoruz" dedi. - MUĞLA