Fethiye'de 47 Metrelik Gulet Denize İndirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersanede yapımı tamamlanan 47 metrelik "De Love" isimli gulet denize indirildi.

Ticari Türk bayraklı guletin inşası Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede yaklaşık 2 yıl sürdü.

Müşteri konaklama kapasitesi 7 lüks kabinde 14 kişi olarak belirlenen gulet, teknolojik olarak üst seviyede üretildi.

Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, Fethiye'de 4 proje başlattıklarını ve guleti yüzde 100 yerli sermayeyle yaptıklarını ifade etti.

Guletin Akdeniz ve Ege sularında hizmet vereceğini belirten Bayraktaroğlu, "Bizler her zaman yatırım yapmaya hazırız. Küçük tersanelerde büyük işler başarıyoruz." dedi.