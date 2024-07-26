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PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLIYOR MU? Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcular ne zaman yarışacak?

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Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. Tarihinde ilk kez bir Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni stadyum dışında yapılacak. Paris'te 100 yılın ardından düzenlenen bu büyük spor organizasyonuna 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak.

Olimpiyat Oyunları kapsamında yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te 100 yılın ardından düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak. Paris 2024'ün açılış törenine ayrıca 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor. Birçok kişi açılış oyunlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Paris Olimpiyatları'nda Türk yarışmacılar ne zaman yarışacak?

PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLIYOR MU?

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek oyunların açılışı yarın Sen Nehri'ndeki törenle yapılacak. Böylece Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni tarihinde ilk kez müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleştirilecek.

PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLIYOR MU? Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcular ne zaman yarışacak?

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA TÜRK SPORCULAR NE ZAMAN YARIŞACAK?

Bayrağı taşıyacak diğer isimse 2020'de Tokyo'da Olimpiyat şampiyonu olan boksör Busenaz Sürmeneli olacak. 66 kg'da ringe çıkacak boksör, ilk rakibi ile 1 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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