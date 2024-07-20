Ardahan'da 20. Çıldır Göl Festivali ve Aşık Şenlik'i Anma Programı Düzenlendi

Ardahan'da Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl "20. Çıldır Göl Festivali ve Aşık Şenlik'i Anma" programı düzenlendi.

Çıldır Gölü'nün Akçakale Adası'nda Çıldır Belediyesince düzenlenen etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, burada yaptığı açıklamada, kentin muhteşem doğasının özellikle yaz aylarında çok daha belirginleştiğini belirterek, gurbetteki Ardahanlıları bölgeye davet etti.

Bu ve benzeri etkinliklerin Ardahan'ın tanıtımına katkı sunduğuna dikkati çeken Çiçek, şöyle konuştu:

"Bugün burada gurbetteki hemşerilerimizin buluşmasına tanıklık ediyoruz. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Küresel iklim değişikliği tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Buraların bu nedenle daha çok kıymetini bilelim. Dolayısıyla bu muhteşem doğaya sahip çıkarsak bölgemiz ilerleyen yıllarda daha çok ilgi görmüş olacak. Ben buna inanıyorum."

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da tüm etkinliklerin bölgenin tanıtımı için yapıldığını belirterek, "Kışın olduğu gibi yazında Çıldır Gölü'nün tanıtımı için etkinlik düzenliyoruz. Amacımız Çıldır Gölü gibi bir değerimizin daha çok bilinmesini sağlamaktır. Ayrıca bu etkinliklerle halk ozanımızı Aşık Şenlik'i de anmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Hayrettin Çiçek'in vatandaşlar halay çektiği etkinlik, yöresel sanatçı ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle sürdü.