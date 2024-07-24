Üye Girişi
Haberler

Saros Körfezi'nde Şezlong ve Şemsiyeler Kaldırılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enez Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Saros Körfezi sahillerinde vatandaşların rahat kullanımı için sabit şezlong ve şemsiyelerin kaldırılacağı belirtildi. Keşan Belediyesi de çalışma başlatarak sahillerdeki şezlong ve şemsiyeleri kaldırmaya başladı.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinde sabit şezlong ve şemsiyeler kaldırılıyor.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların sahilleri rahat şekilde kullanması için sabit şezlong ve şemsiyelerin kaldırılması gerektiği belirtildi.

Tarihi, doğası ve turizmi ile ön plana çıkan ilçede sahillerin kullanımının tamamıyla halk ait olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"04/04/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmelik ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kumsallarımızın temizlenmesi, bakımının yapılması ve daha kullanılabilir bir hale getirilebilmesi için işgale konu olan kumsallarda sabit konulan şezlong ve şemsiyelerin kaldırılması gerekmektedir.

Sahillerimizin genel temizliği ve çevre düzeni kapsamında yapmış olduğumuz protokoller neticesinde büfe, şemsiye, şezlong, duş, wc ve cankurtaran hizmeti verecek olan işletmelerimizin bulunduğu alanlar da dahil olmak üzere 30 kilometre uzunluğundaki sahillerimizin kullanımı konusunda vatandaşlarımız hiçbir şekilde engellenemez, sahili kullanmak için herhangi bir ücret talep edilemez. Şezlong ve şemsiye hizmeti verecek olan işletmelerimiz, vatandaşlarımızın sahilleri kullanmasına engel olmayacak şekilde kıyıdan 10 metre boyunca şezlong ve şemsiye koyamayacaktır."

Keşan Belediyesi de sahillerde sabit bulunan şezlong ve şemsiyelerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların rahatı ve memnuiyeti için çaba sarf edildiği belirtildi.

Halkın kullanımına açık kumsal alanlarında yer alan ve şikayet edilen sabit şemsiyelerin kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Amacımız, halkımızın Erikli Sahili'ndeki tatilini daha keyifli hale getirmek ve bu güzel sahilimizi herkesin rahatça ve huzurla kullanabilmesini sağlamaktır. Hemşerilerimizin duyarlılığı ve desteği için teşekkür ederiz. Sizlerden gelen geri bildirimler, sahilimizin yönetimini daha iyi bir şekilde şekillendirmemize yardımcı oluyor." denildi.

Kaynak: AA / Güncel

Saros Körfezi Keşan Enez Turizm Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title