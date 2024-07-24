Saros Körfezi'nde Şezlong ve Şemsiyeler Kaldırılıyor

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinde sabit şezlong ve şemsiyeler kaldırılıyor.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların sahilleri rahat şekilde kullanması için sabit şezlong ve şemsiyelerin kaldırılması gerektiği belirtildi.

Tarihi, doğası ve turizmi ile ön plana çıkan ilçede sahillerin kullanımının tamamıyla halk ait olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"04/04/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmelik ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kumsallarımızın temizlenmesi, bakımının yapılması ve daha kullanılabilir bir hale getirilebilmesi için işgale konu olan kumsallarda sabit konulan şezlong ve şemsiyelerin kaldırılması gerekmektedir.

Sahillerimizin genel temizliği ve çevre düzeni kapsamında yapmış olduğumuz protokoller neticesinde büfe, şemsiye, şezlong, duş, wc ve cankurtaran hizmeti verecek olan işletmelerimizin bulunduğu alanlar da dahil olmak üzere 30 kilometre uzunluğundaki sahillerimizin kullanımı konusunda vatandaşlarımız hiçbir şekilde engellenemez, sahili kullanmak için herhangi bir ücret talep edilemez. Şezlong ve şemsiye hizmeti verecek olan işletmelerimiz, vatandaşlarımızın sahilleri kullanmasına engel olmayacak şekilde kıyıdan 10 metre boyunca şezlong ve şemsiye koyamayacaktır."

Keşan Belediyesi de sahillerde sabit bulunan şezlong ve şemsiyelerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların rahatı ve memnuiyeti için çaba sarf edildiği belirtildi.

Halkın kullanımına açık kumsal alanlarında yer alan ve şikayet edilen sabit şemsiyelerin kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Amacımız, halkımızın Erikli Sahili'ndeki tatilini daha keyifli hale getirmek ve bu güzel sahilimizi herkesin rahatça ve huzurla kullanabilmesini sağlamaktır. Hemşerilerimizin duyarlılığı ve desteği için teşekkür ederiz. Sizlerden gelen geri bildirimler, sahilimizin yönetimini daha iyi bir şekilde şekillendirmemize yardımcı oluyor." denildi.