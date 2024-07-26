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Filyos, doğal güzellikleri ve tarihiyle tatilcilerin gözdesi haline geldi

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Zonguldak'ın tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra, 170 kilometre açıkta çıkarılan doğalgazın ülke ekonomisine kazandırıldığı Filyos beldesi, Akdeniz ve Ege'ye alternatif bir rota haline geldi. Ziyaretçiler, 2 bin 700 yıllık kaleden beldenin doğal güzelliklerini kuşbakışı seyrediyor. Filyos Kalesi'ni ziyaret eden bir turist, beldenin tarihi ve doğal güzelliklerini övgüyle anlattı.

Zonguldak'ın tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra, 170 kilometre açıkta çıkarılan doğalgazın ülke ekonomisine kazandırıldığı Filyos beldesi, Akdeniz ve Ege'ye alternatif bir rota haline geldi. Ziyaretçiler, 2 bin 700 yıllık kaleden beldenin doğal güzelliklerini kuşbakışı seyrediyor.

Karadeniz kıyısında modern yapılaşmanın dokunmadığı tek antik kent olan Filyos beldesi, 2 bin 700 yıllık tarihi kalesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin karaya çıkarıldığı ve Türkiye'nin üçüncü büyük limanının yer aldığı belde, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle tatilcilerin gözdesi haline geldi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, Filyos'ta tatilci yoğunluğu da yaşanmaya başladı. Hafta sonları 10 bine yakın ziyaretçi ağırlayan belde, yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz'in serin sularında denize girerek serinlemesi için ideal bir destinasyon sunuyor. Tatilciler, deniz keyfinin yanı sıra piknik yaparak yaz tatilini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Filyos Kalesi'ni ziyaret eden Murat Karataş, tarihi yapı hakkında edindiği bilgileri paylaşarak, "Kalemiz de var. Eski çağlardan kalma. Gerçekten müthiş bir yer. Sahil olarak da denizi çok temiz. Ayrıca Filyos Limanı faaliyete geçti. Doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Doğalgaz da çıkıyor. Devletimiz sağ olsun. Bu tür çalışmalara öncülük etti. Filyos'un görülmesini isterim. Akdeniz'e, Antalya'ya da gittim. Ama deniz, sahili ve havası gerçekten müthiş, yeşilliği mükemmel. Tavsiye ederim. Roma dönemine kadar bir geçmişi var. Gelip görülmesini isterim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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