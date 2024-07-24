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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 4. Yıl Dönümünde Yoğun İlgi Gördü

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümünde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Camiyi 25 milyon kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği caminin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Bu sürede camiyi yaklaşık 25 milyon kişi ziyaret etti.

İbadete açılışının 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği caminin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Camiye gelen ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alındı.

"Ayasofya olağanüstü bir yapı"

Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan gelen bir çok turistin ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, şehir dışından yerli turistler ile İstanbullular da akın etti.

Romanya'dan gelen Anca Alistar, "Türkiye'ye ve İstanbul'a ilk kez geldim. Ayasofya Camisi'ni gezdim. Çok etkileyici." dedi.

İran'dan ailesiyle gelen Alireza Behrooz da, "Ayasofya çok iyi ve çok güzel bir yer. Ziyaret için harika." ifadelerini kullandı.

Behrooz'un 13 yaşındaki kızı Arina Behrooz ise, "Türkiye, İstanbul çok güzel. Parkları, mescitleri var. Ayasofya'nın mimarisi beni çok etkiledi." diye konuştu.

Yunan asıllı Margarita Tzoka, Polonya'dan İstanbul'a ziyaret için geldiğini belirterek, "Ayasofya'ya bayıldım. Burada olduğum için onur ve gurur duydum. Ayasofya'yı ziyaret ettim ve içimde güzel duygular oluştu. Böyle tarihi yerlerde kalbimin ısındığını hissediyorum." şeklinde konuştu.

İrlanda'dan gelen Anthony Murphy ise, "Ayasofya olağanüstü bir yapı. Bu yapının biraz daha restorasyona ihtiyacı var. Tarihin güzel bir parçası Ayasofya'yı kendi gözlerimle görerek, şahit olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ayasofya'nın cami oluşundan dolayı çok mutluyuz"

Muğla'dan Ayasofya'yı görmek için geldiğini belirten Mustafa Çağıran, şunları söyledi:

"Özellikle Ayasofya'da namaz kılmaya geldim. Milas'tan 48 kişi geldik. 'Ne hissediyorsunuz?' diye soracak olursanız, tüylerim diken diken oldu. Dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Hristiyanlardan Müslümanlara geçmiş olması çok büyük bir şey. Mutluyuz. Yarın deseler 'Tekrar gel.' yine gelirim. Güzel bir duygu herkese tavsiye ederim. Tüm dünyanın buraya gelmesini isterim, insan huzur doluyor."

Üniversite öğrencisi Ayşe Beyza Beşiroğlu ise, "Ayasofya'nın cami oluşundan dolayı çok mutluyuz. Buraya ibadete açılışının 4'üncü yılına ilişkin ziyaret etmeye geldik. Farklı duygular hissediyoruz, çok mutluyuz. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Turist rehberi Samet Can da yabancı turistlerin Ayasofya ve Sultanahmet camilerine ilgisinin yoğun olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle bu sene Güney Amerika'dan bölgeye gelenlerin sayısı oldukça fazla. Ayasofya Camisi'nde turistler 2. katı ziyaret ediyor. Üst katı ziyaret edenler çok etkilendiklerini söylüyorlar. Hatta 'Çok kısa sürdü, keşke biraz daha zamanımız olsaydı.' diyorlar. Çünkü grup halinde 40 kişi geziyorlar. Onun için camiye turistlerin bireysel olarak gelerek, kendilerinin gezmeleri gerekiyor."

Can, Ayasofya'nın en büyük özelliğinin, camiler arasında en çok padişah türbesini bulundurması olduğunu belirterek, "Tam 5 padişah burada yatıyor. Bunun unutulmaması ve herkesin hatırlaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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