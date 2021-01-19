Tunceli'de, huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması
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Tunceli'de, huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması

19.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:30
Tunceli'de, huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması

Tunceli'de, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ile bakımevlerinde kalanlar ve çalışanlar aşılanmaya başlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de koronavirüsle mücadelede kapsamında uygulanan aşılama programının birinci adımının ikinci aşaması olan, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

BU HAFTA İÇİNDE AŞILAR TAMAMLANACAKMIŞ

Tunceli Valiliği TOKİ Huzurevi'nde gerçekleştirilen aşılamayı gün içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Halk Sağlığı Başkanı Seda Güneşli Özdemir, "Burada kalan 52 yaşlı vatandaşımıza ve onların bakımı ile ilgilenen çalışanlarına aşılama işlememiz başladı. Tunceli yine örnek bir il olarak bu aşılamaya başlayan illerdendir. Aşı uygulamamız bugün içinde il genelinde tamamlanacaktır. 90 yaş üstünde yaşayan vatandaşlarımız ve kaldığı adresler tespit edildi. Onların aşılamalarına da bugün itibarıyla başlayacağız. Bu hafta içinde de o aşıları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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